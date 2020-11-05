Минлесхоз Красноярского края прокомментировал свои претензии к Церкви последнего завета

Ведомство подало в Арбитражный суд Красноярского края иск о расторжении договора безвозмездной аренды лесного участка в Курагинском районе. Община нарушила условия договора.

Как пояснили DK.ru в министерстве, в 2015 году между ведомством и Курагинской местной религиозной организацией Церковь Последнего Завета на 10 лет заключен договор безвозмездного пользования лесного участка площадью 8,9 га. Участок расположен на территории гослесфонда на берегу реки Табрат (Табратское участковое лесничество Курагинского района), а не в Городе Солнца. Община обязалась использовать его для осуществления религиозной деятельности.

Лесной кодекс устанавливает, что на лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения», - сообщили в пресс-службе.

В сентябре 2020 года в результате совместной поверки с органами прокуратуры выяснилось, что община нарушила условия договора и лесной кодекс, построив на арендованном участке жилые дома и хозяйственные постройки, которые не предназначены для религиозной деятельности. Министерство предложило расторгнуть договор аренды добровольно, однако отправленное уведомление осталось без ответа. В результате ведомство приняло решение расторгнуть договор в судебном порядке.

Дело под номером № А33-31993/2020 зарегистрировано судом, предварительное заседание назначено рассмотрением на 04.12.2020 в 10:00», - пояснили в пресс-службе, напомнив, что за ходом дела можно следить по электронной картотеке Арбитражного суда.

Напомним, ранее сообщалось, что иск к Церкви последнего завета подает Федеральное агентство по лесному хозяйству, предмет разбирательств – несоответствие границ участков генеральному плану.

Виссарион, в миру Сергей Тороп, а также Вадим Редькин и Владимир Ведерников арестованы по делу о создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождается насилием. Также их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью. Прокуратура требует запретить Церковь последнего завета, которая сейчас официально зарегистрирована министерством юстиции.