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Красноярский минлесхоз подал иск в арбитражный суд к Церкви последнего завета

Красноярский минлесхоз подал иск в арбитражный суд к Церкви последнего завета
Иллюстрация: vissarion.ru

Ведомство намерено расторгнуть договор безвозмездного предоставления религиозной организации лесного участка в Курагинском районе. Первое заседание по делу назначено на 4 декабря, уточняет ТАСС.

#НОВОСТИ

В исковом заявлении отмечено, что договор безвозмездного пользования лесным участком для осуществления религиозной деятельности был заключен в 2015 году. Однако ведомство выявило факты нарушения условий договора, в частности, на участке были обнаружены жилые и нежилые строения, использующиеся не в религиозных целях. Также минлесхоз обнаружил захламление участка «отходами производства и потребления».

Поскольку Церковь последнего завета отказалась расторгнуть договор добровольно, ведомство обратилось в суд.

Редакция DK.ru обратилась в министерство лесного хозяйства с просьбой уточнить некоторые детали иска.

Напомним, ранее сообщалось, что иск к Церкви последнего завета подает Федеральное агентство по лесному хозяйству, предмет разбирательств – несоответствие границ участков генеральному плану.

Виссарион, в миру Сергей Тороп, а также Вадим Редькин и Владимир Ведерников арестованы по делу о создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождается насилием. Также их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью. Прокуратура требует запретить Церковь последнего завета, которая сейчас официально зарегистрирована министерством юстиции.

 

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