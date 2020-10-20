Виссариону и его помощникам проведут психиатрическую экспертизу

Как сообщили адвокаты, стороны защиты была не согласна с тем, чтобы руководителей Церкви последнего завета отправили в институт имени Сербского.

Сейчас все трое находятся в московском СИЗО «Бутырка» на карантине. После тестов на коронавирус их переведут в стационар для прохождения экспертизы. Адвокат Иван Хорошев пояснил ТАСС, что обжаловать данное решение защита не будет, поскольку его подзащитные уже находятся в Москве.

Напомним, что руководителей «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссарион), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова правоохранительные органы задержали — 22 сентября 2020 года. Их подозревают в психологическом насилии над адептами секты, в целях извлечения выгоды из религиозной деятельности. Обвиняемые вину не признают.

«Церковь последнего завета» с 1995 года получила регистрацию Минюста как религиозная организация. Ее члены проживают в основном в Курагинском районе Красноярского края.

25 сентября стало известно, что прокуратура Красноярского края направила в суд иск о ликвидации этой религиозной организации, Красноярский краевой суд назначил его рассмотрение на 26 октября.