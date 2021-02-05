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Церковь Последнего Завета оставили без земли в Курагинском районе

Церковь Последнего Завета оставили без земли в Курагинском районе
Автор фото: Александр Рюмин. Иллюстрация: ТАСС

Суд расторг договор, заключенный религиозной организацией с краевым Минлесхозом почти шесть лет назад. Власти не устроило то, как эта земля использовалась.

#НОВОСТИ
Арбитражный суд Красноярского края расторг договор регионального Министерства лесного хозяйства с Церковью Последнего Завета о безвозмедном пользовании лесным участком в Курагинском районе, сообщает пресс-служба суда.
 
Исковое заявление, поданное 30 октября 2020 года, на сайте суда все еще не опубликовано. Однако, по данным пресс-службы, означенный выше договор был заключен сторонами в августе 2015 года. По нему ЦПЗ выделенную землю могла использовать только для осуществления религиозной деятельности. Однако, по мнению властей, нарушила это условие, разместив на участке жилые и нежилые строений, не предназначенные для осуществления религиозной деятельности и захламляя участок отходами производства и потребления.
 
Добровольно расторгнуть договор организация отказалась. Тогда Минлесхоз обратился с иском в Арбитражный суд, который полностью его (иск) удовлетворил.
 
Как пояснили DK.RU в краевом Министерстве лесного хозяйства, речь идет об участке площадью 8,9 гектара на берегу реки Табрат в Кургаинском районе. По земле, на которой стоит «Город Солнца» — центр религиозной общины, также есть исковое заявление, подано оно Рослесхозом.
 
Напомним, что глава Церкви Последнего Завета Сергея Торопа (Виссарион) и двух его сподвижников задержали в сентябре 2020 года. Их подозревают в психическом насилии, повлекшем вред здоровью адептов их секты. Сейчас в качестве пострадавших по делу проходит 17 человек. Трое лидеров ЦПЗ находятся в СИЗО минимум до 15 апреля 2021 года.
Автор: Евгений Волошинский
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