Церковь Последнего Завета оставили без земли в Курагинском районе

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Суд расторг договор, заключенный религиозной организацией с краевым Минлесхозом почти шесть лет назад. Власти не устроило то, как эта земля использовалась.