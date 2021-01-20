В деле Виссариона появились новые пострадавшие

Первоначально таковых было двое, теперь же их число выросло в несколько раз. Чтобы организаторы «Церкви последнего завета» не давили на них, им (организаторам) продлили арест.

Число потерпевших, фигурирующих в уголовном деле против основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссарион) и двух его сподвижников Вадима Редькина и Владимира Ведерникову, увеличилось до 19 человек. Это следует из постановления судьи Центрального районного суда Новосибирска, которое адвокаты обвиняемых опубликовали в своем телеграм-канале.

Из представленного документа следует, что кроме бывших последователей ЦПЗ Дмитрий Кистерский и Эдуард Мизгирев, здоровью которых, по мнению следствия, причинен вред, в деле сейчас заявлены еще 17 человек, которые, якобы, понесли моральный урон. Причем экспертиза в отношении последних еще не проведена.

Напомним, что Торопа, Редькина и Ведерникова задержали в сентябре 2020 года. Им предьявлено обвинениепо ч.1 ст. 239 УК РФ («Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами») и ч. 3 п.п. «а,б» ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Под стражу их взяли на следующий день — на два месяца. Но в ноябре арест продлили.

Выйти из СИЗО Виссарион сотоварищи должен был 15 января 2021 года. Однако следствие высказало опасение, что, оказавшись на свободе, обвиняемые смогут помешать расследованию, уничтожив улики и надавив на свидетелей, и обратилось в суд с просьбой продлить арест.

Судья новосибирского Центрального суда поддержал опасения следователей и продлил всем троим срок содержания под стражей до 15 апреля 2021 года.