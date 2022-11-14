Судом Роману Гольдману запрещено по ночам покидать дом

14 ноября 2022 Железнодорожный суд Красноярска озвучил меру пресечения в виде запрета некоторых действий Роману Гольдману, депутату Заксобрания, главе Goldman Group.

Г-н Гольдман является фигурантом уголовного дела о небрежном хранении огнестрельного оружия (ч.4 ст.224 УК РФ).

На заимке г-на Гольмана был застрелен из ружья строитель. Как рассказала «Приме» супруга убитого, о преступлении они узнали лишь спустя три дня, также она опасается, что дело в итоге «замнут», сообщает Запад24. У погибшего осталась жена и 9-месячный сын.

По ходатайству следствия суд запретил бизнесмену покидать жилье в период 20:00…8:00 и границы Красноярска в любое время суток, а также общаться с потерпевшими и свидетелями по делу. Мера пресечения избрана до 27 ноября 2022.

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