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Виновный в обрушении стены в Солнечном найден

Виновный в обрушении стены в Солнечном найден
Иллюстрация: Телеграм

СК сообщил о завершении расследования уголовного дела об обрушении подпорной стены в мкрн. Солнечный.

#НОВОСТИ

По версии следствия виновным оказался инспектор Стройнадзора.

Напомним, стена возле жилого дома на ул. 60 лет Образования СССР, 50А рухнула 6 августа 2021, пострадали пять автомобилей на придомовой автостоянке, человеческих жертв нет.

Как уточнили в Следственном комитете, в превышении должностных полномочий обвиняют бывшего государственного инспектора отдела надзора за жилищным строительством Стройнадзора региона, который в ноябре 2017 не проконтролировал соблюдение норм при строительстве подпорной стены. Однако инспектор Стройнадзора, которое является надзорным ведомством, знал, что работы не соответствуют техусловиям, но составил акт об отсутствии нарушений.

Принятие обвиняемым незаконного решения о соответствии подпорной стены проектной документации и выполнении работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ, исключило осуществление повторных надзорных мероприятий в части устранения нарушений, что в совокупности явилось техническим условием её обрушения 6 августа 2021», — заключили следователи.

Отмечается, что владельцам пяти пострадавших авто, причинен ущерб в размере свыше 2 млн рублей. Кроме того, под угрозой были жизнь и здоровье жильцов дома.

Ситуация, сложившаяся с обрушением подпорной стены, признана чрезвычайной ситуацией техногенного характера», — добавили в Следкоме.

 

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Автор: Петр Савельев
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