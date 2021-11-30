Рухнувшая подпорная стена в Солнечном восстановлена

Стене изменили конструкцию и отодвинули от дома. Все основные работы сейчас завершены и строители приводят в порядок территорию.

Восстановление подпорной стены, рухнувшей летом 2021 года в красноярском микрорайоне Солнечный, закончено. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Монолитную бетонную стену отодвинули от дома, вдоль которого, через каждые три метра, вбили сваи. Между ними и стеной строители залили бетонный пояс с элементами водоотведения. Сама же стена оборудована откосом, который накрыт геосеткой и отсыпан грунтом.

Устоявшую часть стены также укрепили. Для этого со стороны дома выбрали грунт, залили бетонную подушку, укрепили ее и обустроили систему водоотведения, а после снова засыпали землей.

Напомним, что подпорная стена у дома № 50а по улице 60 лет Образования СССР рухнула в августе 2021 года после обильных осадков. В Красноярске тогда объявили режим ЧС, что позволило оперативно выделить из резервного фонда города 27 млн рублей на восстановление объекта. Изначально считалось, что землей, на которой стоит стена (а значит и стеной), владеет красноярский бизнесмен Евгений Генералов. Однако позже выяснилось , что с 27 июля 2021 года ей владеет другой человек.

Сколько в итоге было потрачено денег, до конца не ясно — мэрия сейчас посчитывает расходы. После этого будет решаться вопрос об иске к владельцу стены.

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