В красноярском магазине изъяли 950 бутылок алкоголя
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Красноярскому краю выявило незаконную реализацию алкоголя в одном из магазинов города.
В ходе ОРМ было установлено, что ИП, владеющий торговой точкой в Красноярске на ул. Московской, незаконно хранит и реализует алкогольную продукцию без соответствующей лицензии, — сообщает Запад24 со ссылкой пресс-службу краевого Главка МВД.
Во время осмотра оперативники изъяли 950 бутылок общий объемом 515 л на сумму свыше 250 тыс. рублей.
В отношении мужчины возбуждено дело по ч.1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», предполагает срок лишения свободы до 3 лет.
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