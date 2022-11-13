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В красноярском магазине изъяли 950 бутылок алкоголя

В красноярском магазине изъяли 950 бутылок алкоголя
Иллюстрация: мвд

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Красноярскому краю выявило незаконную реализацию алкоголя в одном из магазинов города.

#НОВОСТИ

В ходе ОРМ было установлено, что ИП, владеющий торговой точкой в Красноярске на ул. Московской, незаконно хранит и реализует алкогольную продукцию без соответствующей лицензии, — сообщает Запад24 со ссылкой пресс-службу краевого Главка МВД.

Во время осмотра оперативники изъяли 950 бутылок общий объемом 515 л на сумму свыше 250 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч.1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», предполагает срок лишения свободы до 3 лет.

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Автор: Петр Савельев
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