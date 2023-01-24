Арестованного Максима Гуревича просят выпустить из СИЗО
Коллеги телеведущего создали петицию, в которой просят смягчить тому меру пресечения.
Журналисты красноярской телекомпании «7 канал» попросили заменить телеведущему Максиму Гуревичу двухмесячный арест на меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Соответствующую петицию они опубликовали на профильном портале.
Самая строгая мера пресечения не обоснована и не соотносится ни с тем, в чем подозревают Максима, ни с его личностью и характером. Максим Гуревич и во время доследственной проверки, и в период предварительного расследования не пытался скрыться от следственных органов, не пытался как-то повлиять на участников дела», — сказано в документе.
Напомним, что Максима Гуревича задержали 18 января 2023. Его подозревают в причастности к хищению 5 млн рублей, выделенных из бюджета Красноярского края для проведения в декабре 2021 торжественной церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта.
На следующий день Гуревичу назначили меру пресечения в виде заключения под стражей до 16 марта 2023.
Вместе с Гуревичем по делу проходит Екатерина Романюк — исполнительный директор компании «Современное производство», которая выступала субподрядчиком в организации означенной выше церемонии. Гуревич же является руководителем этой организации.
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