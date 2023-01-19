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Адвокат Максима Гуревича собирается обжаловать меру пресечения

Адвокат Максима Гуревича собирается обжаловать меру пресечения
Автор фото: Alexander_Kuptsov. Иллюстрация: yandex.ru

Защита считает, что договор, на который ссылается следствие, «был заключен честно и исполнялся законно».

#НОВОСТИ

Впоследствии из-за ковидных ограничений формат мероприятий в рамках договора поменялся,

появилась экономия денег, которую адвокаты считают предпринимательской прибылью».

В любом случае, по словам адвоката, Максим Гуревич был готов возместить всю сумму. В этом и заключалось «частичное признание вины». Однако сумма намного меньше той, о которой заявляет следствие, — рассказывает Светлана Артамонова, адвокат задержанного.

Что касается судебного заседания — оно длилось почти два часа, за это время были допрошены свидетели, подготовившие характеристики на г-на Гуревича.

Защита предоставила суду документы, которые должны были дать основания не заключать подзащитного под стражу и ограничиться более мягкой мерой пресечения.

Тем не менее, судья отправила предпринимателя и телеведущего в СИЗО почти два месяца.

Защита будет обжаловать это решение в Красноярском краевом суде.

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Автор: Петр Савельев
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