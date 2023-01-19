Максима Гуревича подозревают в преступлении, совершенном в позапрошлом году

Следствие полагает, что известный красноярец причастен к хищению более чем 5 млн рублей.

Руководителя компании «Современное производство» Максима Гуревича подозревают хищение из бюджета Красноярского края более 5 млн рублей. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, похищенные деньги выделялись краевым Министерством спорта Красноярской региональной общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца» для проведения в декабре 2021 торжественной церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта.

Подозреваемые предоставили в Министерство спорта Красноярского края фиктивные договоры, свидетельствующие о выполнении ими условий, предусмотренных для предоставления субсидии, при этом фактически с стоимость работ, указанная в договорах являлась завышенной, а часть и вовсе не была выполнена», — рассказали в Следкоме.

Против Гуревича возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения). Вместе с ним по этому делу проходит и исполнительный директор «Современного производства».

Оба подозреваемых сейчас задержаны. Вопрос по мере пресечения будет решаться в ближайшее время. В Следкоме говорят, что намерены просить о заключении х под стражу.

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