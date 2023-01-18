Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.01
68,66
74,26
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Задержан ведущий и предприниматель Максим Гуревич

Задержан ведущий и предприниматель Максим Гуревич
Иллюстрация: VK

В паблике «ЧП Красноярск» опубликовано видео задержания известного в Красноярске ведущего и предпринимателя Максима Гуревича.

#НОВОСТИ

На видео люди в камуфляже и экипировке МЧС пытаются взломать дверь в квартиру красноярца: спилить петли фрезой, после чего фигурант открывает ее сам и мгновенно оказывается в наручниках на полу.

Г-ну Гуревичу 53-года, он окончил КГУ, служил редактором телепрограммы «Дела». В начале нулевых руководил пресс-службой Совета администрации края. С 2011 — замдиректор Красноярского центра инноваций и энергоэффективности. Сейчас работает ведущим «7 канала» и руководит компанией «Современное производство», которая осуществляет организацию эвентов — мероприятий городских и краевых администраций. Владельцем компании выступает Инга Гуревич.

По мнению «ЧП Красноярск», г-н Гуревич подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами, размером 5 млн рублей, которые предполагались для награждения одаренных детей.

Вскоре должен состояться суд, который примет решение об аресте задержанного.

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Правительство инвестирует в строительство нефтяного терминала на Таймыре 3,6 млрдПравительство инвестирует в строительство нефтяного терминала на Таймыре 3,6 млрд
  • В Красноярске в 2023 построят 9 км новых дорогВ Красноярске в 2023 построят 9 км новых дорог
  • Гендиректора КрайДЭО обличили в получении взятки 7,8 млн рублейГендиректора КрайДЭО обличили в получении взятки 7,8 млн рублей
  • В Красноярске в Северном построят комплекс с бассейном и спортзаломВ Красноярске в Северном построят комплекс с бассейном и спортзалом
  • У «Комсомолла» в Красноярске хотят обустроить зону отдыха с аквапаркомУ «Комсомолла» в Красноярске хотят обустроить зону отдыха с аквапарком
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.