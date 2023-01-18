Задержан ведущий и предприниматель Максим Гуревич
В паблике «ЧП Красноярск» опубликовано видео задержания известного в Красноярске ведущего и предпринимателя Максима Гуревича.
На видео люди в камуфляже и экипировке МЧС пытаются взломать дверь в квартиру красноярца: спилить петли фрезой, после чего фигурант открывает ее сам и мгновенно оказывается в наручниках на полу.
Г-ну Гуревичу 53-года, он окончил КГУ, служил редактором телепрограммы «Дела». В начале нулевых руководил пресс-службой Совета администрации края. С 2011 — замдиректор Красноярского центра инноваций и энергоэффективности. Сейчас работает ведущим «7 канала» и руководит компанией «Современное производство», которая осуществляет организацию эвентов — мероприятий городских и краевых администраций. Владельцем компании выступает Инга Гуревич.
По мнению «ЧП Красноярск», г-н Гуревич подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами, размером 5 млн рублей, которые предполагались для награждения одаренных детей.
Вскоре должен состояться суд, который примет решение об аресте задержанного.
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