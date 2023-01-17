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Гендиректора КрайДЭО обличили в получении взятки 7,8 млн рублей

Гендиректора КрайДЭО обличили в получении взятки 7,8 млн рублей
Иллюстрация: ДК

Евгения Найденко, генерального директора «КрайДЭО», обвиняют в получении взятки на сумму почти 8 млн рублей.

#НОВОСТИ

 

Об этом сообщает Восточное следственное управление на транспорте.

По версии следствия, в 2021 (ДК сообщал о его назначении на должность советом директоров предприятия), г-н Найденко получил взятку от руководителя ООО «Электросервис» (представлявший также интересы ООО «Инженерные системы») за подписание договора субподряда на электромонтажные работы и увеличение авансовых платежей.

Взятка была получена г-ном Найденко в виде автомобиля премиум-класса LR Range Rover Sport и элитного смартфона общей суммой порядка 7,8 млн рублей.

Против гендиректора КрайДЭО возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

Взятка предназначалась за личное подписание фигурантом договоров субподряда с представляемыми взяткодателем организациями на выполнение электромонтажных работ, дополнительных соглашений по увеличению авансовых платежей, а также за дачу указаний подчиненным работникам акционерных обществ на совершение этих же действий в интересах подконтрольных взяткодателю организаций», — говорится на сайте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Найденко признал вину, в ближайшее время он предстанет перед судом.

На имущество гендиректора наложили арест на сумму свыше 12 млн рублей.

Данное коррупционное преступление предусматривает наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» (до 15 лет лишения свободы) и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» (до 4 лет).

Ранее г-н Найденко занимал должность генерального директора АО «ДРСУ № 10» и являлся депутатом Минусинского горсовета.

Справка

Найденко Евгений Юрьевич, родился в 1980 в Минусинске. Окончил Красноярский аграрный университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Начинал карьеру в ОАО «Красноярскэнерго».

 

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Автор: Петр Савельев
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