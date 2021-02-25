Назначен новый начальник в «КрайДЭО»

Евгений Найденко отныне будет руководить крупнейшей дорожной организацией̆ Красноярского края АО «КрайДЭО». Такое решение принял совет директоров предприятия.

Евгений Найденко имеет продолжительный опыт руководящей работы, среди которых числится и ГПКК «ДРСУ-10» Минусинска, где Найденко являлся руководителем с 2018 года.

Предприятие «КрайДЭО» объединяет 15 филиалов в крае, занимается строительством, ремонтом и реконструкцией дорог. На балансе предприятия 10 тыс. км региональных и федеральных шоссе, а также «зимники» и ледовые переправы.

Справка

Найденко Евгений Юрьевич, родился в 1980 году в Минусинске. Окончил Красноярский аграрный университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Начинал карьеру в ОАО «Красноярскэнерго».

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