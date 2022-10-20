В Красноярске начался суд над экс-министром здравоохранения Вадимом Яниным

Его и заместителя главврача перинатального центра обвиняют в халатности при реализации программы суррогатного материнства.

Октябрьский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденого по ч.1 ст.293 УК РФ ( «Халатность»), в отношении главного врача Красноярского краевого центра охраны материнства и детства Вадима Янина и его зама Татьяны Меньшиковой. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как рассказали DK.RU в региональном управлении Следственного комитета, дело против Янина и Меньшиковой возбудили 14 октября 2021. Поводом стало то, что главврач не определил порядок выписки новорожденных детей, рожденных по программе суррогатного материнства, а его зам не вела учет новорожденных по ней, а также не выявляла детей, оставшихся без попечения родителей и не передавала сведения о них в органы опеки. Речь идет о 17 детях, рожденных в 2020 году.

Янину стало известно, что во вверенном ему учреждении женщинами для третьих лиц рождены дети, которые на территории Красноярска и Российской федерации не имеют законных представителей. Получив такую информацию, он не поручил подчиненным составить акт об оставлении ребенка матерью в родильном доме и не передал в территориальный орган опеки и попечительства сведения об этих детях», — пояснили в суде.

В качестве меры пресечения, с обоих фигурантов взяли подписку о невыезде.

Расследование дела завершилось в конце мая этого года и в начале июня его с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

Следующее заседание состоится 28 октября 2022 в Октябрьском районном суде Красноярска.

Напомним, что Вадим Янин стал главврачом Красноярского краевого центра охраны материнства и детства в июле 2018. До этого он десять лет возглавлял Министерство здравоохранения Красноярского края.

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