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Бастрыкин назначил нового замруководителя СК по Красноярскому краю

Ранее Олег Барагунов служил в СК РФ по Кабардино-Балкарской республике. Следком Красноярского края
Ранее Олег Барагунов служил в СК РФ по Кабардино-Балкарской республике. Следком Красноярского края. Иллюстрация: Следком

Председатель Следственного комитета РФ назначил новую кандидатуру на должность заместителя руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

#НОВОСТИ

Данную должность теперь занимает Олег Барагунов, полковник юстиции. Ранее Олег Султанович служил в органах прокуратуры и следственном управлении СК России по Кабардино-Балкарской республике.

Руководитель ГСУ Алексей Еремин представил личному составу нового заместителя, отметив при этом профессионализм и большой опыт следственной работы.

Новый замруководителя поблагодарил руководство за доверие и выразил готовность служить, бороться с преступностью, обеспечивая защиту прав граждан и интересы государства.

 

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Автор: Петр Савельев
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