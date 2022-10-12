Бастрыкин назначил нового замруководителя СК по Красноярскому краю

Председатель Следственного комитета РФ назначил новую кандидатуру на должность заместителя руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Данную должность теперь занимает Олег Барагунов, полковник юстиции. Ранее Олег Султанович служил в органах прокуратуры и следственном управлении СК России по Кабардино-Балкарской республике.

Руководитель ГСУ Алексей Еремин представил личному составу нового заместителя, отметив при этом профессионализм и большой опыт следственной работы.

Новый замруководителя поблагодарил руководство за доверие и выразил готовность служить, бороться с преступностью, обеспечивая защиту прав граждан и интересы государства.

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