Бастрыкин назначил нового замруководителя СК по Красноярскому краю
Председатель Следственного комитета РФ назначил новую кандидатуру на должность заместителя руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Данную должность теперь занимает Олег Барагунов, полковник юстиции. Ранее Олег Султанович служил в органах прокуратуры и следственном управлении СК России по Кабардино-Балкарской республике.
Руководитель ГСУ Алексей Еремин представил личному составу нового заместителя, отметив при этом профессионализм и большой опыт следственной работы.
Новый замруководителя поблагодарил руководство за доверие и выразил готовность служить, бороться с преступностью, обеспечивая защиту прав граждан и интересы государства.
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