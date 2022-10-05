Дело о массовой гибели пчел в Красноярском крае передали в суд

В суд Боготольского района Красноярского края прокуратурой направлено дело о массовой гибели пчел.

В июле 2021 директор местного сельхозпредприятия использовал на своих полях агрохимикаты и не оповестил об этом других предпринимателей района через СМИ.

В результате заражения химическими отравляющими веществами погибли 435 пчелиных семей, еще 70 были уничтожены частично. Пострадали 26 пчеловодческих хозяйств, причиненный ущерб оценивается в 16,5 млн рублей.

Имущество организации виновника арестовано. Также прокуратура разработала ряд предложений по совершенствованию законодательства в сфере дополнительного уведомления населения и хозяйствующих субъектов о предстоящих обработках полей пестицидами и агрохимикатами.

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