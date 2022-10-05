Дело о массовой гибели пчел в Красноярском крае передали в суд
В суд Боготольского района Красноярского края прокуратурой направлено дело о массовой гибели пчел.
В июле 2021 директор местного сельхозпредприятия использовал на своих полях агрохимикаты и не оповестил об этом других предпринимателей района через СМИ.
В результате заражения химическими отравляющими веществами погибли 435 пчелиных семей, еще 70 были уничтожены частично. Пострадали 26 пчеловодческих хозяйств, причиненный ущерб оценивается в 16,5 млн рублей.
Имущество организации виновника арестовано. Также прокуратура разработала ряд предложений по совершенствованию законодательства в сфере дополнительного уведомления населения и хозяйствующих субъектов о предстоящих обработках полей пестицидами и агрохимикатами.
Читайте далее
-
Покупал цветы и iPhone. Прокуратура США обвинила Дерипаску в уклонении от санкций
Сейчас Дерипаска, а также его предполагаемые помощницы в обходе санкций Бардакова и Шрики, обвиняются в сговоре, фигурирует в деле и дача ложных показаний.30.09.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
Utair с ноября будет чаще летать из Красноярска в Омск
Авиакомпания Utair начнет летать новому расписанию из Красноярска в Омск и Братск. В Омск можно будет улететь до трех раз в неделю.19.09.2022Новости ДККрасноярск
-
Сноса не будет: здание «Кантри» пока остается на проспекте Мира
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил решение о сносе здания «Кантри» — его не признали самовольной постройкой. Красноярцам все еще придется лицезреть эту постройку в центре.08.09.2022Новости ДККрасноярск