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Utair с ноября будет чаще летать из Красноярска в Омск

Utair с ноября будет чаще летать из Красноярска в Омск
Иллюстрация: Евгения Шихалеева

Авиакомпания Utair начнет летать новому расписанию из Красноярска в Омск и Братск. В Омск можно будет улететь до трех раз в неделю.

#НОВОСТИ
Как сообщается в паблике аэропорта, рейсы в Омск сейчас выполняются по средам и субботам, а с 1 ноября будет возможность улететь еще и во вторник.  Из Красноярска вылет стоит в 16:30, а прилёт в 18:40. Из Омска самолет будет отправляться в 11:45, а прилетать в Красноярск в 15:45. Перелет в одну сторону обойдется от 3 500 рублей, а туда и обратно — от 7 000 рублей.
 
В Братск с сентября Utair летает по другому расписанию. В пресс-службе аэропорта DK.RU пояснили, что раньше улететь можно было по средам, пятницам и воскресеньям. А теперь полёты осуществляются по вторникам, четвергам и субботам. Улететь в Братск можно в 11:35, а прилёт туда — в 14:25. Из Братска вылет стоит в 15:20, а прилёт в Красноярск в 16:10. Стоимость билета в одну сторону начинается от 3 000 рублей, перелет туда и обратно обойдется от 6 000 рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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