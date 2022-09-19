Utair с ноября будет чаще летать из Красноярска в Омск
Авиакомпания Utair начнет летать новому расписанию из Красноярска в Омск и Братск. В Омск можно будет улететь до трех раз в неделю.
Авиакомпания «КрасАвиа» анонсировала запуск дополнительных рейсов из Красноярска в Кызыл. С 5 августа улететь можно будет не только утром, но и по вечерам.
Сэкономили на юге — отдадим Сибири и Востоку. Росавиация субсидирует новые маршруты
В программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы вошли еще 49 направлений полетов. Сейчас в стране почти 450 авиамаршрутов, которые получают дополнительную поддержку.
Несанкционированный вылет и жесткая посадка: почему упал вертолет бизнесмена Гольдмана
Красноярская транспортная прокуратура провела проверку после того, как вертолет Робинсон Р44 бизнесмена Романа Гольдмана был обнаружен в реке Мана в разрушенном состоянии.