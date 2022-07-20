«КрасАвиа» с 5 августа запустит дополнительные рейсы из Красноярска в Кызыл

Иллюстрация: Евгения Шихалеева

Авиакомпания «КрасАвиа» анонсировала запуск дополнительных рейсов из Красноярска в Кызыл. С 5 августа улететь можно будет не только утром, но и по вечерам.