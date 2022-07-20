«КрасАвиа» с 5 августа запустит дополнительные рейсы из Красноярска в Кызыл
Авиакомпания «КрасАвиа» анонсировала запуск дополнительных рейсов из Красноярска в Кызыл. С 5 августа улететь можно будет не только утром, но и по вечерам.
Время в пути составит 1 час и 40 минут. Полеты будут выполняться по вечерам в пятницу и воскресенье до 28 августа. На направлении будут работать самолеты ATR 72.
Кроме того, с 29 июля «КрасАвиа» возобновит полеты по маршруту Красноярск – Сургут – Красноярск. Улететь можно будет два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. На направлении будут летать ATR 42-500. Время в пути составит 3 часа и 15 минут. Билет в одну сторону стоит 7 тысяч рублей. По тарифам с господдержкой билет для молодежи и пенсионеров обойдется в 3000 рублей.
По данным сайта аэропорта Красноярск, в Кызыл летает только авиакомпания «КрасАвиа». В Сургут можно добраться еще самолетами Utair.