Несанкционированный вылет и жесткая посадка: почему упал вертолет бизнесмена Гольдмана
Красноярская транспортная прокуратура провела проверку после того, как вертолет Робинсон Р44 бизнесмена Романа Гольдмана был обнаружен в реке Мана в разрушенном состоянии.
В надзорном ведомстве получили данные, которые указывают на жесткую посадку воздушного судна с причинением значительных повреждений фюзеляжу и авиакомпонентам.
«Происшествию предшествовал несанкционированный вылет вертолёта с места базирования в частных целях с грубым игнорированием норм летной годности воздушных судов», — пояснили в транспортной прокуратуре.
В результате проведенных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерб».
Напомним, вертолет упал в Ману 15 августа 2022. В холдинге Goldman Group заявили, что воздушное судно перевернулось из-за сильного ветра, когда его перевозили на плоту по Мане.
Ранее DK.RU сообщал, что Robinson считается прогулочным вертолетом и одним из самых дешевых — стоимость судна колеблется от 20 до 50 млн рублей.
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