Утонул вертолет бизнесмена Романа Гольдмана

У бизнесмена и депутата Заксобрания Романа Гольдмана произошел неприятный инцидент — в реке затонул вертолет Robinson R44.

В холдинге Goldman Group, принадлежащем бизнесмену, рассказали о том, как это произошло. Вертолет перевозили на плоту по Мане. Из-за сильного ветра плот перевернулся. Таким образом вертолет оказался в воде. Воздушное судно пытались вытащить тросом, но операция не увенчалась успехом. Борт еще больше пострадал от этих действий.

Отметим, Robinson — один из самых дешевых вертолетов. Его стоимость колеблется от 20 до 50 млн рублей. Он летает на небольшие расстояния и считается прогулочным вертолетом.

Добавим, утонувший вертолет официально принадлежит холдингу Goldman Group, и не числится в декларации депутата.