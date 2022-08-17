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Утонул вертолет бизнесмена Романа Гольдмана

Утонул вертолет бизнесмена Романа Гольдмана
Иллюстрация: Яндекс

У бизнесмена и депутата Заксобрания Романа Гольдмана произошел неприятный инцидент — в реке затонул вертолет Robinson R44.

#НОВОСТИ

В холдинге Goldman Group, принадлежащем бизнесмену, рассказали о том, как это произошло. Вертолет перевозили на плоту по Мане. Из-за сильного ветра плот перевернулся. Таким образом вертолет оказался в воде. Воздушное судно пытались вытащить тросом, но операция не увенчалась успехом. Борт еще больше пострадал от этих действий.

 Утонул вертолет бизнесмена Романа Гольдмана 1

Отметим, Robinson — один из самых дешевых вертолетов. Его стоимость колеблется от 20 до 50 млн рублей. Он летает на небольшие расстояния и считается прогулочным вертолетом.  

Добавим, утонувший вертолет официально принадлежит холдингу  Goldman Group, и не числится в декларации депутата.

Автор: Петр Савельев
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