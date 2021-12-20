«КрасАвиа» начинает летать в Стрежевой вместо UTair

С 5 января краевая авиакомпания запускает рейс из Красноярска в Стрежевой с посадкой в Томске три раза в неделю. Последний рейс UTair по этому направлению назначен на 31 декабря.

Перелет будет выполняться три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье) на самолетах ATR-42. Перелет из Стрежевого в Красноярск займет около 3,5 часов с учетом стоянки в аэропорту Томска. Сейчас на сайте компании полет на январь туда-обратно стоит 25000 рублей.

Отметим, что в 2021 году краевая авиакомпания планирует перевезти 300 тысяч пассажиров, это в два раза больше, чем в 2020-м. В 2021 году началась масштабная реновация парка «КрасАвиа» (как самолетного, так и вертолетного) и была почти вдвое расширена маршрутная сеть. На 2022 год запланирован рестайлинг авиакомпании — изменится внешний вид и интерьер воздушных судов, а также форменная одежда экипажей.

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