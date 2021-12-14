Красноярскому краю добавили денег на транспортную инфраструктуру

Эти средства пойдут не только на дороги, но и на развитие аэропорта и авиаперевозок. Корректировку разработали ко второму чтению бюджета.

В 2022 году на развитие транспортной инфраструктуры Красноярского края планируют потратить 24,5 млрд рублей. Именно такая сумма заложена в принятом недавно бюджете региона. Как рассказали в краевом Минтрансе, изначально она была несколько меньше, но ко второму чтению ее скорректировали.

Большая часть вновь выделенных денег — 1,2 млрд — пойдет на замену перрона воздушных судов в красноярском аэропорту. Здесь заменят покрытие и установят современную систему очистки сточных вод.

Еще 456,8 млн рублей планируют направить на расширение сети субсидируемых межрегиональных пассажирских рейсов. В основном это коснется развития хаба «Аэрофлота», на что планируется потратить 428,8 млн рублей.

Новый перечень маршрутов состоит из 23 направлений, шесть из которых планирует выполнять „Аэрофлот“, ещё 15 — „КрасАвиа“. „Азимут“ готов летать из Красноярска в Уфу с продлением до Минеральных вод и Ростова-на-Дону, а „ИрАэро“ по направлению Красноярск — Магадан», — рассказал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Еще порядка миллиарда рублей власти выделят на развитие дорожной сети региона. К примеру, на ремонт региональных и межмуниципальных дорог (319,5 млн), их содержание (300 млн), дороги в пределах агломерации Красноярска (180,5 млн), строительство пешеходного перехода на улице Семафорная (100 млн) и т.д.

Напомним, что бюджет Красноярского края утвердили с доходами в 310,1 млрд рублей, расходами в 329,7 млрд рублей и дефицитом в 19,6 млрд рублей.

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