Красноярскому аэропорту заказали план развития. В Голландии

Стратегия будет разработана до 2040 года. Сам документ должен увидеть свет в начале следующего года.

Аэропорту Красноярска разработают стратегический план развития до 2040 года. Соответствующее соглашение между воздушной гаванью и компанией Netherlands Airport Consultants (NACO) было подписано на днях.

В ходе взаимодействия со службами аэропорта разработчики мастер-плана сформировали прогноз пассажиропотока и грузооборота воздушной гавани на период до 2040 года. На основе полученных данных предложены сценарии развития инфраструктуры», — говорят в пресс-службе аэропорта.

Один из этих сценариев предполагает, что на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка будет создан единый двухполосный авиаузел. Также оговаривается реконструкция пирона, увеличение потенциала пассажирского и грузового терминалов, развитие транспортной инфраструктуры самого аэропорта и т.п.

Теперь очередь за акционерами аэропорта — они должны утвердить наиболее устраивающий их вариант, после чего специалисты NACO приступят к детальной проработке плана развития, включая объем необходимых капитальных вложений. В пресс-службе воздушной гавани DK.RU рассказали, что это произойдет в ближайшее время. Сам же документ будет готов в начале 2022 года.

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