Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.11
72,60
82,25
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярскому аэропорту заказали план развития. В Голландии

Красноярскому аэропорту заказали план развития. В Голландии
Автор фото: Даниил Горланов. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Стратегия будет разработана до 2040 года. Сам документ должен увидеть свет в начале следующего года.

#НОВОСТИ
Аэропорту Красноярска разработают стратегический план развития до 2040 года. Соответствующее соглашение между воздушной гаванью и компанией Netherlands Airport Consultants (NACO) было подписано на днях.
В ходе взаимодействия со службами аэропорта разработчики мастер-плана сформировали прогноз пассажиропотока и грузооборота воздушной гавани на период до 2040 года. На основе полученных данных предложены сценарии развития инфраструктуры», — говорят в пресс-службе аэропорта.
Один из этих сценариев предполагает, что на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка будет создан единый двухполосный авиаузел. Также оговаривается реконструкция пирона, увеличение потенциала пассажирского и грузового терминалов, развитие транспортной инфраструктуры самого аэропорта и т.п.
 
Теперь очередь за акционерами аэропорта — они должны утвердить наиболее устраивающий их вариант, после чего специалисты NACO приступят к детальной проработке плана развития, включая объем необходимых капитальных вложений. В пресс-службе воздушной гавани DK.RU рассказали, что это произойдет в ближайшее время. Сам же документ будет готов в начале 2022 года.
 
Читайте также:
Российских олимпийцев планируют возить в Пекин через Красноярск

До Олимпиады 2022 в Китае осталось чуть меньше трех месяцев. Доставлять туда спортсменов будут по воздуху — через хаб, который могут создать в Красноярске.

Красноярский аэропорт прибавил в грузах и пассажирах

По отношению к прошлому году рост произошел по обоим направлениям. Однако в перспективе месяца число пассажиров снизилось, но грузовое направление все же прибавило.

От винта: «Аэрофлот» не получил субсидию на рейсы из Красноярска в 2022 году

Рейсы «Аэрофлота» из Красноярска не будут субсидированы Росавиацией, несмотря на открытие 1 июня нового хаба. Лишатся субсидии также четыре региональных перевозчика.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиковВ Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиков
  • Российских олимпийцев планируют возить в Пекин через КрасноярскРоссийских олимпийцев планируют возить в Пекин через Красноярск
  • Замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержанЗамначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержан
  • Евгений Пономарев обратился за помощью к красноярцамЕвгений Пономарев обратился за помощью к красноярцам
  • Рост цен на бензин в Красноярском крае ускорился в три разаРост цен на бензин в Красноярском крае ускорился в три раза
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.