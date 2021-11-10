Красноярский аэропорт прибавил в грузах и пассажирах

По отношению к прошлому году рост произошел по обоим направлениям. Однако в перспективе месяца число пассажиров снизилось, но грузовое направление все же прибавило.

За октябрь 2021 года через аэропорт Красноярска прошло 257 278 человек. Это на 76% больше, чем год назад и на 13% меньше, чем в прошлом месяце, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Чаще всего пассажиры из Красноярска летали в Москву, Сочи, Анталью, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Объем обслуженных в октябре грузов также увеличился на 31% год к году и составил 1 853 тонны. Это, к тому же, на 15% больше, чем в сентябре.

В целом за месяц в красноярском аэропорту совершено 1 675 взлетно-посадочных операций. Это на 110 ВПО меньше, чем месяцев ранее, но на 44% больше, чем в октябре 2020-го.

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