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Расписание красноярского аэропорта пополнилось рейсами в Среднюю Азию, Таиланд и на Кавказ

Расписание красноярского аэропорта пополнилось рейсами в Среднюю Азию, Таиланд и на Кавказ
Автор фото: Даниил Горланов. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

О запуске новых направлений из Красноярска объявило сразу несколько авиакомпаний. Летать по этим маршрутам перевозчики будут до конца марта следующего года.

#НОВОСТИ
Четыре авиакомпании в осенне-зимнем сезоне 2021-2022 годов запустят новые рейсы из Красноярска. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.
 
Так, «Аэрофлот» с 31 октября начнет регулярно летать в Фергану (Узбекистан), с 3 ноября — в Бухару (Узбекистан) и Ереван (Армения), а с 23 ноября — в Самарканд (Узбекистан). Внутри России компания добавит рейсы в Новосибирск и Тюмень.
 
На зарубежном направлении «Аэрофлот» будет летать в Бангкок (Таиланд). Когда стартует программа нацперевозчика, пока не известно, а вот S7 полетит в этот же город уже 19 декабря.
 
В Ереван и Тамчы (Киргизия) можно будет также отправится бортом Nordwind Airlines, а в Ташкент (Узбекистан) — «Уральскими авиалиниями».
Помимо новых рейсов компании сохранят действовавшее ранее регулярное сообщение с Азербайджаном, Киргизией, Таджикистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Турцией и Доминиканой.
 
Внутри страны по-прежнему можно будет улететь в Иркутск, Томск, Усть-Илимск, Ленск, Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Екатеринбург, Краснодар, Сочи и многие другие города, не исключая, конечно, Москву и Санкт-Петербург.
 
Осене-зимнее расписание аэропорта Красноярск будет действовать до 26 марта 2022 года.
 
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Автор: Петр Савельев
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