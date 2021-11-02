Расписание красноярского аэропорта пополнилось рейсами в Среднюю Азию, Таиланд и на Кавказ

О запуске новых направлений из Красноярска объявило сразу несколько авиакомпаний. Летать по этим маршрутам перевозчики будут до конца марта следующего года.

Четыре авиакомпании в осенне-зимнем сезоне 2021-2022 годов запустят новые рейсы из Красноярска. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.

Так, «Аэрофлот» с 31 октября начнет регулярно летать в Фергану (Узбекистан), с 3 ноября — в Бухару (Узбекистан) и Ереван (Армения), а с 23 ноября — в Самарканд (Узбекистан). Внутри России компания добавит рейсы в Новосибирск и Тюмень.

На зарубежном направлении «Аэрофлот» будет летать в Бангкок (Таиланд). Когда стартует программа нацперевозчика, пока не известно, а вот S7 полетит в этот же город уже 19 декабря.

В Ереван и Тамчы (Киргизия) можно будет также отправится бортом Nordwind Airlines, а в Ташкент (Узбекистан) — «Уральскими авиалиниями».

Помимо новых рейсов компании сохранят действовавшее ранее регулярное сообщение с Азербайджаном, Киргизией, Таджикистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Турцией и Доминиканой.

Внутри страны по-прежнему можно будет улететь в Иркутск, Томск, Усть-Илимск, Ленск, Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Екатеринбург, Краснодар, Сочи и многие другие города, не исключая, конечно, Москву и Санкт-Петербург.

Осене-зимнее расписание аэропорта Красноярск будет действовать до 26 марта 2022 года.

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