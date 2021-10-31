Аэропорт Сочи ввел дополнительные ограничения
Международный аэропорт Сочи ввел дополнительные ограничения для туристов в период нерабочих дней.
С 30 октября по 7 ноября авиагавань самого популярного курорта россиян ограничивает работу заведений общепита: ресторанов, баров, кафе, столовых, а также бизнес-зала и зала повышенного комфорта — в данный период посетить их смогут только пассажиры с QR-кодом.
При этом бумажные сертификаты вакцинации или справки ПЦР-тестов приниматься не будут. Без наличия QR-кода обслуживание предоставляется только навынос.
Ранее в октябре в Сочи ужесточили правила заселения в отели для туристов. Согласно новым правилам, путешественники при заселении в отели должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о медицинском отводе, либо отрицательный результат ПЦР-теста. Аналогичные требования затронули рестораны, кафе и другие места общественного питания.
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