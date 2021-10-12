«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов в полцены для Красноярска

Российская авиакомпания на шесть дней запустила акцию по распродаже билеты на полеты внутри страны, — сообщается на сайте национального перевозчика.

Акция «Улетные дни» продлится с 12 по 18 октября включительно. Предложение действует на перелеты в классе «эконом» и доступно для выбора в тарифах ЛАЙТ и ОПТИМУМ. Количество мест ограничено».

Акция продлится с 12 по 18 октября. Пассажиры могут приобрести авиабилеты сегмента «эконом» на прямые перелеты между Красноярском и Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Симферополем, Краснодаром и другими городами РФ.

Предложение распространяется на рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора», которые будут совершаться в период с 18 октября по 24 декабря 2021 года и с 11 января по 25 апреля 2022 года.

Например, по маршруту Красноярск — Иркутск — Красноярск можно слетать за 4 тыс. рублей.

При бронировании билетов допустима комбинация тарифов для транзитного перелета между городами России через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск.

Скидка предоставляется при покупке билетов туда и обратно. Количество «дисконтных» мест ограничено.

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