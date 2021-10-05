Прямые рейсы из Красноярска в Ереван и Тамчы откроет еще один перевозчик

Авиакомпания Nordwind полетит из Красноярска в Ереван и к озеру Иссык-Куль (Тамчы, Киргизия). Такая информация появилась на сайте красноярского аэропорта.

Летать в Ереван перевозчик будет по средам с 3 ноября, а в Тамчы — с 7 ноября по воскресеньям. Закончатся полеты соответственно 23 и 20 марта 2022 года.

Все рейсы будут совершаться на самолетах Boeing 737-800.

Также в Ереван и Тамчы в осенне-зимнем сезоне 2021-2022 годов будет летать компания «Аэрофлот». Ее полеты также завершатся в конце марта.

Сейчас в Ереван летает авиакомпания «Уральские авиалинии», но она свернет программу 23 октября 2021 года. В Тамчы же прямых рейсов сегодня нет.