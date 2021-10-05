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Прямые рейсы из Красноярска в Ереван и Тамчы откроет еще один перевозчик

Прямые рейсы из Красноярска в Ереван и Тамчы откроет еще один перевозчик
Иллюстрация: instagram.com/zvartnots.official

Теперь в осенне-зимний период в эти города из Красноярска будут летать две авиакомпании. Полетные программы будут действовать до конца марта 2022 года.

#НОВОСТИ
Авиакомпания Nordwind полетит из Красноярска в Ереван и к озеру Иссык-Куль (Тамчы, Киргизия). Такая информация появилась на сайте красноярского аэропорта.
 
Летать в Ереван перевозчик будет по средам с 3 ноября, а в Тамчы — с 7 ноября по воскресеньям. Закончатся полеты соответственно 23 и 20 марта 2022 года.
 
Все рейсы будут совершаться на самолетах Boeing 737-800.
 
Также в Ереван и Тамчы в осенне-зимнем сезоне 2021-2022 годов будет летать компания «Аэрофлот». Ее полеты также завершатся в конце марта.
 
Сейчас в Ереван летает авиакомпания «Уральские авиалинии», но она свернет программу 23 октября 2021 года. В Тамчы же прямых рейсов сегодня нет.
 
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По ней сегодня уже начал движение первый самолет — им стал грузовой Boeing 747-8F авиакомпании AirBridgeCargo, направляющийся из Красноярска в Сямынь-Гаоци.

Компания «КрасАвиа» полетит из Красноярска в ХМАО

Все новые рейсы будут субсидироваться из федерального бюджета, поэтому цены обещают более чем приемлемые. Пока можно купить билеты на перелеты до конца года.

«Аэрофлот» свернет прямые рейсы на юга из Красноярска

Недавно авиакомпания закрыла прямое авиасообщение Омска и Томска с Москвой. Красноярцы же потеряют возможность напрямую улететь сразу в три южных города.

Автор: Петр Савельев
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