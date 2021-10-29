Почти половина красноярцев хочет на пенсии переехать к морю

Каждый шестой красноярец (17,5%) считает, что на пенсии ему больше всего подойдет пляжный формат отдыха, а 38,6% мечтают переехать к морю на ПМЖ, — сообщает агентство А2:Research.

Больше половины красноярцев (61,4%) в этом году отдыхали или собираются отдыхать на отечественных курортах, 47% респондентов считают отдых в России доступным для пенсионеров. В отпуск за границу в этом году отправились или собираются отправиться почти треть опрошенных (27%). Еще 11% красноярцев все еще откладывают отпуск до лучших времен.

54,8% жителей Красноярска считают, что нормальная цена для отдыха в России — до 30 тыс. рублей на человека (столько они тратят или готовы потратить сейчас). Еще 35,7% согласны выделить на эти цели до 50 тыс. рублей. При этом соотношением цены и качества на российских курортах и в туристических центрах сейчас полностью или скорее удовлетворены 41,3% респондентов из Красноярска.

Лучшими местами в стране для путешествий пожилых людей россияне называют:

Крым (39,1%), Сочи (22,3%), Санкт-Петербург (16,3%), Анапу (14,2%), Байкал (14,4%), Геленджик (13,6%), Минеральные Воды (11,8%), Кисловодск (10,6%), Горный Алтай (10,5%) Золотое кольцо (10,2%).

Для пенсионеров лучше всего подойдет пляжный отдых, считают 17,5% жителей Красноярска. 18,5% уверены, что в пожилом возрасте они будут отдыхать в основном на даче, и столько же предпочтут активный отдых (дайвинг, катание на лыжах и досках и т.д.). Еще 14,3% выберут экскурсионные и образовательные туры, а 11,7% — экспедиции. Интересно, что о неразрывности пенсионеров и дач больше всего говорят молодые люди: возрастной группе 20-25 лет идеальным для бабушек и дедушек такой отдых представляют более четверти опрошенных (28%).

Мечты о пляже и солнце среди россиян настолько сильны, что 44,9% респондентов мечтают на пенсии переехать жить к морю. Еще 24% также не отказались бы переселиться в прибрежные города, но не российские, а зарубежные.

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