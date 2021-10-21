Красноярцы звонят в Египет и пишут в Великобританию
Жители Красноярского края стали ежемесячно тратить более ста тысяч минут на исходящие международные звонки. Это на четверть больше, чем годом ранее, сообщают аналитики «МегаФона».
Всего с начала года красноярцы обзвонили 130 стран.
Самые длительные разговоры красноярцы ведут с Египтом – средняя продолжительность такого звонка в этом году составляет 9 минут. Рост количества звонков точно связан с открытием регулярных авиарейсов: в результате жители края стали звонить на родину пирамид в 1,5 раза чаще.
Любят поговорить красноярцы с жителями Украины, Китая и Таджикистана, в среднем продолжительность звонка – 6 минут. При этом на Таджикистан приходится набольшее количество вызовов – 35%, на втором месте – Узбекистан с долей в 34%.
Самые короткие диалоги «по делу» обычно случаются между красноярцами, израильтянами, бельгийцами и жителями Южной Кореи: хватает 30 секунд, чтобы понять друг друга. С Норвегией и Мексикой разговоры еще короче – 10 секунд.
В смс-переписке по телефону совсем другие тренды. Писать, а не говорить красноярцы предпочитают с англичанами. В Великобританию из нашего региона ежемесячно улетает порядка 12 тысяч текстовых сообщений. Далее в списке стран расположились Таджикистан и Узбекистан.
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