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Названа мобильная столица края: и это не Красноярск

Названа мобильная столица края: и это не Красноярск
Иллюстрация: Яндекс

Оказалось, что фанатов всемирной паутины можно найти не в больших городах. И как рассказали специалисты компании Мегафон - это неудевительно. Они выяснили, кто больше всего потребляет интерне-трафика.

#НОВОСТИ

Оказалось, что самые активные пользователи мобильного интернета живут в поселке Орджоникидзе Мотыгинского района.

Именно здесь один интернет-пользователь качает в среднем 21 ГБ трафика в месяц.

На втором месте оказалось село село Орловка Дзержинского района с показателем 19,5 ГБ на абонента, на третьем — поселок Манзя Богучанского района — 19,1 ГБ. Это в 20 раз больше, чем средний уровень потребления трафика абонентов в сибирской сети МегаФона.

Как расскаазил в компании, то, что самые «качающие» пользователи живут в сельской местности — закономерно, ведь для многих из них мобильный доступ — единственный способ выйти в интернет.

Поэтому компания активно строит сети 4G МегаФон в районах края. Так, в 112 населенных пунктах региона скорость мобильного интернета выросла с начала года .

Жители сел уже активно пользуются новыми цифровыми возможностями — объем потребления интернета после запуска LTE вырос в среднем в 6 раз.

«Учитывая расстояния, географические и климатические особенности нашего региона, покрытие сетью LTE ( стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных, прим. Ред.) удаленных населенных пунктов — непростая задача. Тем не менее только с начала этого года число сельских жителей края, которым доступен 4G МегаФона, выросло на 17%», — комментирует директор Красноярского отделения МегаФона Виталий Молотков.

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Автор: Юлия Тарабан
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