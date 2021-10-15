Красноярцы чаще всего катались на самокатах в августе, сентябре и мае
Специалисты МегаФона проанализировали трафик, который расходовали красноярцы на кикшеринговые приложения с апреля по сентябрь, и назвали любимые дни и сервисы для прогулок «с ветерком».
Выяснилось, что в этом сезоне красноярцы заходили на сайты кикшеринга каждый день. Самым «самокатным» месяцем стал август, на втором месте – май, на третьем – сентябрь. Самый низкий трафик отмечался в апреле, в том числе из-за дождей: в 3,5 раза меньше, чем в августе. Однако и в жаркие июнь и июль самокаты были не очень популярны: горожане пользовались ими в 2,5 раза реже, чем в августе.
Еще одним фактором, повлиявшим на популярность самоходного транспорта, стал проект «В центре Мира». Больше всего самокаты были востребованы в субботу, 28 августа, когда после длительного перерыва главный проспект города вновь превратился в пешеходный бульвар. Именно тогда красноярцы потратили на кикшеринг в 2,5 раза больше мобильного трафика, чем в среднем в сезоне.
Анализ обезличенных данных показал, что горожане ездят на самокатах в том числе в офис или на учебу. Однако колебания спроса между буднями и выходными оказались всего порядка 30%. Чаще всего в мобильные приложения для аренды самокатов красноярцы заходили по субботам.
В этом сезоне в городе работали три основных сервиса кикшеринга. Последним из них пришел Whoosh и очень быстро завоевал внимание пользователей. Уже в июле на него пришлось 20% от всего мобильного трафика. В сентябре Whoosh занял первое место по популярности с долей 74%, опередив Busyfly (23%) и EcoPlus (3%).
По оценкам мэрии, летом по городу передвигалось более 1600 прокатных электросамокатов.
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