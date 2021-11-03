Авиакомпаниям добавили международных рейсов из Красноярска

В ближайшее время в расписание полетов красноярского аэропорта может вернуться Греция, Индонезия и Танзания. Плюс к этому пополнится список рейсов в ОАЭ. Соответствующие допуски уже выданы.

Росавиация выдала четырем авиакомпания допуски на полеты в Грецию, Индонезию, ОАЭ и Танзанию из Красноярска. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Так, в Корфу и Миконос разрешили летать компаниям Azur Air и NordWind — первому дважды в неделю в каждый из городов, второму — ежедневно.

Royal Flight сможет два раза в неделю возить пассажиров в Денпасар (Индонезия) и Занзибар (Танзания). До этого компания из Красноярска летала только в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

Также дважды в неделю ИрАэро сможет летать в Фуджейру и Рас-Эль-Хайма в ОАЭ.

В расписании аэропорта Красноярска эти рейсы еще не заявлены. К тому же непонятно будут ли они регулярными или чартерными.

Читайте также:

Расписание красноярского аэропорта пополнилось рейсами в Среднюю Азию, Таиланд и на Кавказ О запуске новых направлений из Красноярска объявило сразу несколько авиакомпаний. Летать по этим маршрутам перевозчики будут до конца марта следующего года.

Аэропорт Сочи ввел дополнительные ограничения

Международный аэропорт Сочи ввел дополнительные ограничения для туристов в период нерабочих дней.

Пассажиропоток красноярского аэропорта вырос в 1,5 раза

По многим показателям сентябрь 2021 года опередил 2020-й. А вот рекордный август перебить не удалось. По грузам картина во многом похожая, хоть динамика и менее ощутима.