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Авиакомпаниям добавили международных рейсов из Красноярска

Авиакомпаниям добавили международных рейсов из Красноярска
Автор фото: Александр Семенов. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

В ближайшее время в расписание полетов красноярского аэропорта может вернуться Греция, Индонезия и Танзания. Плюс к этому пополнится список рейсов в ОАЭ. Соответствующие допуски уже выданы.

#НОВОСТИ
Росавиация выдала четырем авиакомпания допуски на полеты в Грецию, Индонезию, ОАЭ и Танзанию из Красноярска. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
 
Так, в Корфу и Миконос разрешили летать компаниям Azur Air и NordWind — первому дважды в неделю в каждый из городов, второму — ежедневно.
 
Royal Flight сможет два раза в неделю возить пассажиров в Денпасар (Индонезия) и Занзибар (Танзания). До этого компания из Красноярска летала только в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.
 
Также дважды в неделю ИрАэро сможет летать в Фуджейру и Рас-Эль-Хайма в ОАЭ.
 
В расписании аэропорта Красноярска эти рейсы еще не заявлены. К тому же непонятно будут ли они регулярными или чартерными.
 
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Автор: Петр Савельев
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