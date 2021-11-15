Российских олимпийцев планируют возить в Пекин через Красноярск
До Олимпиады 2022 в Китае осталось чуть меньше трех месяцев. Доставлять туда спортсменов будут по воздуху — через хаб, который могут создать в Красноярске.
Мы предполагаем сделать авиационный хаб в Красноярске, через который спортсмены смогут вылетать в Пекин для подготовки. У каждой федерации сейчас есть планы А, В и С, чтобы поездка на Олимпийские игры была максимально эффективной», — процитировало издание главу ведомства.
По отношению к прошлому году рост произошел по обоим направлениям. Однако в перспективе месяца число пассажиров снизилось, но грузовое направление все же прибавило.
Авиакомпаниям добавили международных рейсов из Красноярска
В ближайшее время в расписание полетов красноярского аэропорта может вернуться Греция, Индонезия и Танзания. Плюс к этому пополнится список рейсов в ОАЭ. Соответствующие допуски уже выданы.
В аэропорту «Красноярск» планируется комплекс для техобслуживания Boeing-747
Александр Усс, губернатор края, предложил ГК «Волга-Днепр» построить в аэропорту Красноярска ангарный комплекс для технического обслуживания и ремонта широкофюзеляжных самолетов Boeing-747.