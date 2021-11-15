Российских олимпийцев планируют возить в Пекин через Красноярск

До Олимпиады 2022 в Китае осталось чуть меньше трех месяцев. Доставлять туда спортсменов будут по воздуху — через хаб, который могут создать в Красноярске.

В красноярском аэропорту планируют создать хаб, через который российских спортсменов будут доставлять в Пекин — на Олимпийские игры. Об этом сообщил МАТЧ ТВ со ссылкой на главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Мы предполагаем сделать авиационный хаб в Красноярске, через который спортсмены смогут вылетать в Пекин для подготовки. У каждой федерации сейчас есть планы А, В и С, чтобы поездка на Олимпийские игры была максимально эффективной», — процитировало издание главу ведомства.

Деталей Поздняков не раскрыл. В Минтрансе Красноярского края сказали, что пока никакой информации об этом проекте у них нет. С аэропортом же связаться не удалось.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. По данным на конец октября 2021-го, в ней примут участие 216 российских спортсменов. В целом же в составе олимпийской делегации РФ в Китай летит порядка 450 человек. Все ли они будут доставляться через красноярский хаб или это касается только спортсменов (да и всех ли), неизвестно.

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