От винта: «Аэрофлот» не получил субсидию на рейсы из Красноярска в 2022 году

Рейсы «Аэрофлота» из Красноярска не будут субсидированы Росавиацией, несмотря на открытие 1 июня нового хаба. Лишатся субсидии также четыре региональных перевозчика.

Росавиация (входит в Минтранс РФ) отказала «Аэрофлоту» и региональным авиаперевозчикам в субсидиях на выполнение рейсов из Красноярска в 2022 году. Это следует из приказа Александра Нерадько, руководителя Росавиации, опубликованного 9 ноября, — пишет РБК.

Данная мера поддержки предусмотрена программой развития сети маршрутов в обход Москвы, в 2022 году на эти цели в федеральном бюджете заложено 9,3 млрд рублей. Сообщается, что объем заявок на субсидию, поступивших от 26 авиакомпаний, составил 32,3 млрд рублей и денег на все направления не хватило. В итоге «Аэрофлот» попал в программу лишь с рейсами из Санкт-Петербурга.

Софинансировать рейсы «Аэрофлота» из Красноярска собирались региональные власти. Наличие поддержки местных бюджетов — одно из условий для приоритетного включения в федеральную программу.

Напомним, за три летних месяца аэропорт «Красноярск» обслужил около 1 млн пассажиров, у которых самыми популярными направлениями были Москва, Сочи, Новосибирск, Санкт-Петербург и Норильск. Топовым перевозчиком по итогам летнего сезона стал «Аэрофлот», обслуживший пятую часть пассажиропотока — 203 тыс. человек.

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