От винта: «Аэрофлот» не получил субсидию на рейсы из Красноярска в 2022 году
Рейсы «Аэрофлота» из Красноярска не будут субсидированы Росавиацией, несмотря на открытие 1 июня нового хаба. Лишатся субсидии также четыре региональных перевозчика.
Росавиация (входит в Минтранс РФ) отказала «Аэрофлоту» и региональным авиаперевозчикам в субсидиях на выполнение рейсов из Красноярска в 2022 году. Это следует из приказа Александра Нерадько, руководителя Росавиации, опубликованного 9 ноября, — пишет РБК.
Данная мера поддержки предусмотрена программой развития сети маршрутов в обход Москвы, в 2022 году на эти цели в федеральном бюджете заложено 9,3 млрд рублей. Сообщается, что объем заявок на субсидию, поступивших от 26 авиакомпаний, составил 32,3 млрд рублей и денег на все направления не хватило. В итоге «Аэрофлот» попал в программу лишь с рейсами из Санкт-Петербурга.
Софинансировать рейсы «Аэрофлота» из Красноярска собирались региональные власти. Наличие поддержки местных бюджетов — одно из условий для приоритетного включения в федеральную программу.
Напомним, за три летних месяца аэропорт «Красноярск» обслужил около 1 млн пассажиров, у которых самыми популярными направлениями были Москва, Сочи, Новосибирск, Санкт-Петербург и Норильск. Топовым перевозчиком по итогам летнего сезона стал «Аэрофлот», обслуживший пятую часть пассажиропотока — 203 тыс. человек.
По теме
-
Расписание красноярского аэропорта пополнилось рейсами в Среднюю Азию, Таиланд и на Кавказ
О запуске новых направлений из Красноярска объявило сразу несколько авиакомпаний. Летать по этим маршрутам перевозчики будут до конца марта следующего года.02.11.2021Новости ДККрасноярск
-
Аэропорт Сочи ввел дополнительные ограничения
Международный аэропорт Сочи ввел дополнительные ограничения для туристов в период нерабочих дней.31.10.2021Новости ДККрасноярск
-
В аэропорту «Красноярск» планируется комплекс для техобслуживания Boeing-747
Александр Усс, губернатор края, предложил ГК «Волга-Днепр» построить в аэропорту Красноярска ангарный комплекс для технического обслуживания и ремонта широкофюзеляжных самолетов Boeing-747.20.10.2021Новости ДККрасноярск
-
«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов в полцены для Красноярска
Российская авиакомпания на шесть дней запустила акцию по распродаже билеты на полеты внутри страны, — сообщается на сайте национального перевозчика.12.10.2021Новости ДККрасноярск
-
Прямые рейсы из Красноярска в Ереван и Тамчы откроет еще один перевозчик
Теперь в осенне-зимний период в эти города из Красноярска будут летать две авиакомпании. Полетные программы будут действовать до конца марта 2022 года.05.10.2021Новости ДККрасноярск
-
«Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Ереван
Национальный перевозчик поставил в зимнее расписание прямые перелеты из Красноярска в Ереван (Армения) и Тамчы (Киргизия, Иссык-Куль), они будут выполняться два раза в неделю.05.10.2021Новости ДККрасноярск