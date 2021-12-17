«КрасАвиа» более чем вдвое нарастила пассажиропоток

На регулярных направлениях рост был и того больше. Добиться этого удалось, в том числе, за счет обновления парка авиакомпании и расширения ее маршрутной сети.

По итогу 2021 года общий пассажиропоток компании «КрасАвиа» (принадлежит Красноярскому краю) превысит 300 тысяч человек, что на 105% больше, чем в 2020-м. Об этом рассказали в региональном Министерстве транспорта.

Основная масса пассажиров из этого числа — 186 тысяч — летала регулярными рейсами авиакомпании. Примечательно, что этот показатель превосходит прошлогодний на 243%.

Вероятно, такой рост связан с низкой базой пандемийного 2020-го, когда авиасообщение на некоторое время было полностью прекращено. В Минтрансе об этом не говорят, но отмечают, что в 2021 году началась масштабная реновация парка «КрасАвиа» (как самолетного , так и вертолетного ) и была почти вдвое расширена маршрутная сеть.

В целом можно отметить, что 2021 год был поворотным для авиакомпании в части глобальных изменений, таких как структура авиапарка, маршрутной сети и организация бизнес-процессов. В планах на 2022 год логическое продолжение развития проектов, начатых ранее», — говорит генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров.

Помимо этого на 2022 год запланирован рестайлинг авиакомпании — изменится внешний вид и интерьер воздушных судов, а также форменная одежда экипажей. Когда это произойдет и сколько будет стоить, пока не говорят.

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