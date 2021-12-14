Красноярский аэропорт нарастил грузовой и пассажирский трафик

Рост показателей год к году идет по всем направлениям. Однако на пассажирском продолжается сезонное снижение потока.

В ноябре 2021 года аэропорт Красноярска обслужил 226 415 человек, что на 101% больше, чем в аналогичном месяце 2020-го. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Также, год к году, вырос объем обработанных грузов, который, прибавив 30%, составил 1 894 тонны, что стало новым рекордом. Количество же взлетно-посадочных операций увеличилось на 51% — до 1 703.

Эти два показателя выросли и по отношению к прошлому месяцу: грузы на 2%, а число ВПО на 28 операций. А вот пассажиропоток ноября оказался меньше октябрьского на 14%, что в аэропорту объясняют сезонным фактором.

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