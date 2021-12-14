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Красноярский аэропорт нарастил грузовой и пассажирский трафик

Красноярский аэропорт нарастил грузовой и пассажирский трафик
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Рост показателей год к году идет по всем направлениям. Однако на пассажирском продолжается сезонное снижение потока.

#НОВОСТИ
В ноябре 2021 года аэропорт Красноярска обслужил 226 415 человек, что на 101% больше, чем в аналогичном месяце 2020-го. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
 
Также, год к году, вырос объем обработанных грузов, который, прибавив 30%, составил 1 894 тонны, что стало новым рекордом. Количество же взлетно-посадочных операций увеличилось на 51% — до 1 703.
 
Эти два показателя выросли и по отношению к прошлому месяцу: грузы на 2%, а число ВПО на 28 операций. А вот пассажиропоток ноября оказался меньше октябрьского на 14%, что в аэропорту объясняют сезонным фактором.
 
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Автор: Петр Савельев
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