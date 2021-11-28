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Базирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в Европе

Базирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в Европе
Иллюстрация: vk.com

Еврокомиссия (ЕК) внесла авиакомпанию «Скол», базирующуюся в красноярском аэропорте, в обновленный список компаний, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза.

#НОВОСТИ

Соответствующий документ опубликован на сайте ЕК.

В сообщении сказано, что «российский авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по поводу его способности соблюдать международные стандарты».

Из документа следует, что компании из перечня «не соответствуют международным стандартам безопасности». Это означает, что «Сколу» запрещено летать в страны Евросоюза.

Помимо «Скол» в «черном списке» Еврокомиссии 97 авиакомпаний. В основном речь идет о перевозчиках из Африки.

Справка

Авиакомпания «Скол» создана в 2000 году, основной вид деятельности «воздушная перевозка пассажиров и грузов, выполнение авиационных работ, в том числе в целях оказания медицинской помощи, на территории РФ, выполнение авиационных работ за рубежом». Юридический адрес компании находится в Калининграде. Аэропорт базирования в Красноярске («Черемшанка», Полигон МК-114). Парк включает 53 воздушных судна, в том числе 44 вертолета. В июне 2021 года «Скол» выполнила первый рейс по маршруту Калининград — Минск. Является резидентом ОЭЗ.

Базирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в Европе 1

Базирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в Европе 2

Базирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в Европе 3
Авиация | Типичный Авиатор (vk.com)

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Автор: Петр Савельев
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