«Аэрофлот» полетит из Красноярска в Бангкок

Маршрутная сеть расширена в рамках второго этапа развития хаба компании в Красноярске. Летать обещают раз в неделю, но на регулярной основе.

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок (Таиланд). Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Первый полет состоится 17 декабря 2021 года. В дальнейшем туда будут летать по пятницам (вылет в 09:05), а обратно — по субботам (вылет в 09:15). Время в пути — чуть больше семи часов.

Стоимость билета туда и обратно — от 27 599 рублей.

В Минтрансе Красноярского края рассказали, что новые рейсы компания запускает в рамках второго этапа открытия своего хаба в Красноярске.

Учитывая, что Таиланд — это традиционно популярное направление среди многих жителей региона, специалисты рассчитывают, что новые рейсы будут востребованы», — сказал глава ведомства Константин Димитров.

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