Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.11
72,27
82,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

NordStar снижает цены на все регулярные рейсы

NordStar снижает цены на все регулярные рейсы
Автор фото: Olga Al. Иллюстрация: vk.com/nordstar_airlines

Скидки будут действовать всего неделю, но купить билеты можно будет на два месяца вперед. Исключение составит лишь период новогодних каникул и несколько дней перед ними.

#НОВОСТИ
Авиакомпания NordStar объявила распродажу билетов на все регулярные рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
 
Акция действует с 15 по 21 ноября 2021 года. В этот период билеты на перелеты, которые будут совершаться с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022-го (исключение: 25 декабря — 10 января), моно купить по сниженным ценам. Размер скидки в компании не уточнили, но пояснили DK.RU, что для каждого направления она рассчитывалась индивидуально.
 
Так, к примеру, перелет в Москву из Красноярска обычно стоит 6 476 рублей, теперь же он обойдется в 3 490 рублей. А в Норильск - туда и обратно - можно будет слетать за 19 980 рублей, вместо 22 430 рублей, как было ранее.
 
Купить билеты по спеццене можно на сайте авиакомпании, но стоит поспешить — их количество ограничено.
 
Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправкиКрасноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправки
  • В районе долгостроя «КрасКон» будут развернуты археологические работыВ районе долгостроя «КрасКон» будут развернуты археологические работы
  • Расширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском краеРасширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском крае
  • Взаперти: в Красноярском крае утвержден список заболеваний для перевода на дистантВзаперти: в Красноярском крае утвержден список заболеваний для перевода на дистант
  • Замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержанЗамначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержан
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.