NordStar снижает цены на все регулярные рейсы

Скидки будут действовать всего неделю, но купить билеты можно будет на два месяца вперед. Исключение составит лишь период новогодних каникул и несколько дней перед ними.

Авиакомпания NordStar объявила распродажу билетов на все регулярные рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Акция действует с 15 по 21 ноября 2021 года. В этот период билеты на перелеты, которые будут совершаться с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022-го (исключение: 25 декабря — 10 января), моно купить по сниженным ценам. Размер скидки в компании не уточнили, но пояснили DK.RU, что для каждого направления она рассчитывалась индивидуально.

Так, к примеру, перелет в Москву из Красноярска обычно стоит 6 476 рублей, теперь же он обойдется в 3 490 рублей. А в Норильск - туда и обратно - можно будет слетать за 19 980 рублей, вместо 22 430 рублей, как было ранее.

Купить билеты по спеццене можно на сайте авиакомпании, но стоит поспешить — их количество ограничено.

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