NordStar стал лучшей авиакомпанией по транспортной безопасности

Высшая награда Национальной премии «Транспортная безопасность России-2021» в номинации «Лучший перевозчик воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности» досталась авиакомпании NordStar. Церемония награждения состоялась в Москве в рамках конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика.».

В этом году в премии участвовало более сотни транспортных организаций. Высшие награды получили лишь десять из них. Претендентов оценивали по многим параметрам — например, квалификации профильного персонала и оснащению транспорта компаний современными системами, обеспечивающими безопасность.

На протяжении трех лет авиакомпания NordStar ежегодно получает высшую награду премии, что свидетельствует о высочайшем уровне стандартов безопасности пассажиров на борту воздушных судов авиакомпании NordStar, а также общем уровне развития авиакомпании», — говорят в пресс-службе перевозчика.

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NordStar признали одной из лучших авиакомпаний Восточной Европы

Компания вошла в десятку престижного международного рейтинга, основанного на отзывах пассажиров. Из российских авиакомпаний только пять попали в этот список.

NordStar прошел международный аудит безопасности

Авиакомпания делает это уже в третий раз. Сертификат, подтверждающий ее высокий уровень безопасности, будет действовать до конца осени следующего года.