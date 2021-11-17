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NordStar стал лучшей авиакомпанией по транспортной безопасности

NordStar стал лучшей авиакомпанией по транспортной безопасности
Иллюстрация: vk.com/nordstar_airlines

Такую награду перевозчик получает уже в третий раз. Эксперты высоко оценили квалификацию персонала и соответствующее оснащение компании.

#НОВОСТИ
Высшая награда Национальной премии «Транспортная безопасность России-2021» в номинации «Лучший перевозчик воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности» досталась авиакомпании NordStar. Церемония награждения состоялась в Москве в рамках конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика.».
 
 
 
В этом году в премии участвовало более сотни транспортных организаций. Высшие награды получили лишь десять из них. Претендентов оценивали по многим параметрам — например, квалификации профильного персонала и оснащению транспорта компаний современными системами, обеспечивающими безопасность.
На протяжении трех лет авиакомпания NordStar ежегодно получает высшую награду премии, что свидетельствует о высочайшем уровне стандартов безопасности пассажиров на борту воздушных судов авиакомпании NordStar, а также общем уровне развития авиакомпании», — говорят в пресс-службе перевозчика.
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Скидки будут действовать всего неделю, но купить билеты можно будет на два месяца вперед. Исключение составит лишь период новогодних каникул и несколько дней перед ними.

NordStar признали одной из лучших авиакомпаний Восточной Европы

Компания вошла в десятку престижного международного рейтинга, основанного на отзывах пассажиров. Из российских авиакомпаний только пять попали в этот список.

NordStar прошел международный аудит безопасности

Авиакомпания делает это уже в третий раз. Сертификат, подтверждающий ее высокий уровень безопасности, будет действовать до конца осени следующего года.

 

Автор: Петр Савельев
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