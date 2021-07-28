NordStar прошел международный аудит безопасности

Авиакомпания делает это уже в третий раз. Сертификат, подтверждающий ее высокий уровень безопасности, будет действовать до конца осени следующего года.

Авиакомпания NordStar (входит в группу «Норникель») в очередной раз получила сертификат IOSA (IATA Operational Safety Audit). Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Этот документ выдает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) по результатам аудита всевозможных сторон деятельности авиакомпании. Как рассказал генеральный директор NordStara Леонид Мохов, проверка затрагивает организационные структуры и управление, безопасное выполнение полетов, их планирование и управление им, поддержание летной годности и техническое обслуживание самолетов, безопасность в пассажирском салоне, наземное обслуживание, перевозка грузов и обеспечение авиационной безопасности.

Успешное прохождение этого аудита подтверждает уверенные позиции NordStar в области безопасности полетов и полное соответствие передовым международным стандартам», — говорит он.

Это уже третий раз, когда авиакомпания получает сертификат IOSA. Он будет действовать до 20 ноября 2022 года.

Напомним, что, по итогу, 2020 года NordStar признали одной из лучших авиакомпаний России в своей категории (объем перевозок 0,5 — 1 млн пассажиров). А несколькими месяцами ранее перевозчик получил национальную премию Skyway Service Award, став первым в номинации «Лучшая авиакомпания: противостояние вызовам 2020».

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