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Nordstar назвали одной из лучших авиакомпаний России в 2020 году

Nordstar назвали одной из лучших авиакомпаний России в 2020 году
Автор фото: Алекс Чампакхам. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Компания оказалась в числе дипломантов и лауреатов национальной авиационной премии, которая вручается ежегодно. Это не первая подобная награда авиаторов.

#НОВОСТИ
Авиакомпания NordStar стала лауреатом Национальной авиационной премии «Крылья России» по итогам 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
 
В этот раз Nordstar оказался в числе победителей в номинации «Авиакомпания года» среди компаний с объемом перевозок от 0,5 до 1 млн пассажиров.
 
Nordstar назвали одной из лучших авиакомпаний России в 2020 году 1
Мы удостоены высокой награды по итогам непростого для мировой авиации 2020 года. Мы проделали большую и результативную работу внутри авиакомпании и, благодаря этому, стали лучше, сильнее и сплоченнее», — говорит генеральный директор NordStar’а Леонид Мохов.
Добавим, что в этом году премия «Крылья России» вручается в 24 раз. Победителей выбирают пассажиры и экспертный совет. По итогу 2020-го, ее дипломантами и лауреатами стало 26 российских компаний и 21 аэропорт абсолютным победителем в номинации «Авиакомпания года», по мнению экспертного жюри, стала S7 Airlines. Пассажиры же отдали первенство «Аэрофлоту»
Автор: Евгений Волошинский
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