Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.06
72,50
86,70
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Систему подготовки летного персонала NordStar’а дополнят виртуальной реальностью

Систему подготовки летного персонала NordStar’а дополнят виртуальной реальностью
Иллюстрация: NordStar

Обучающая платформа была разработана специально по заказу авиакомпании. Она позволит обучающимся отрабатывать навыки на виртуальной модели конкретного самолета.

#НОВОСТИ
Авиакомпания NordStar (входит в группу «Норникель») дополнила свою систему подготовки летного персонала VR-платформой. Об этом сообщили в пресс-службе головной компании.
 
Устройство разработано специалистами Tengo Interactive. В нем смоделирован реальный салон самолета Boeing 737-800 — именно такие суда эксплуатируются NordStar’ом.
Все детали салона — от ручек багажных полок до аварийно-спасательного оборудования — интерактивны и обладают свои действительным потенциалом. Это позволяет добиться максимальной достоверности (вплоть до звуков и визуальных эффектов) моделируемых нештатных ситуаций — например, разгерметизации салона или аварийной посадки», — рассказывают авиаторы.
Систему подготовки летного персонала NordStar’а дополнят виртуальной реальностью 1
 
Сейчас в системе присутствует четыре обучающих блока, но их число будет пополняться. К тому же к ним могут быть добавлены различные погодные условия и иные нюансы прохождения полета. В компании рассчитывают, что VR-платформа станет дополнительным этапом подготовки летного персонала и поможет сотрудникам авиакомпании лучше отрабатывать свои ключевые навыки.
Применение новых технологий (таких как VR) дает возможность авиакомпании, подходить к обучению персонала более технологично, а экипажу применить теоретические знания на практике в максимально приближенных к реальности условиях. Такие разработки должны применяться в авиации повсеместно. Это безусловно поможет обеспечивать должный уровень подготовки экипажей и сохранять уровень безопасность полетов на высоком уровне», — говорит глава Росавиации Александр Нерадько.
Помимо стационарной платформы, развернутой на базе высокопроизводительных компьютеров с соответствующей периферией, летчики и бортпроводники NordStar’а получат доступ и к ее мобильной версии, которая позволит «отрабатывать» обучающие модули на смартфоне или планшете.
Интеграция виртуальной реальности в авиацию способна привести к стремительному прогрессу в сфере подготовки летного персонала. Именно поэтому мы первыми [из российских авиакомпаний] приняли решение внедрить сверхсовременную VR-платформу, в качестве элемента обучения наших сотрудников», — говорит генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.
Добавим, что новая VR-платформа станет частью уже существующей в NordStar’e системы обучения и повышения квалификации. Ее будут использовать на первоначальном этапе подготовки; при переучивании летчиков, летавших на других типах воздушных судов, на Boeing 737-800, а также при проведении ежегодной аварийно-спасательной подготовки летающих кадров.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Мы не стали послушными»: члены Общественной палаты высказались против поправок«Мы не стали послушными»: члены Общественной палаты высказались против поправок
  • Арабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в ДубайАрабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в Дубай
  • ОСАГО лишилось диагностической картыОСАГО лишилось диагностической карты
  • Площадь ТРЦ «Планета» предполагают увеличитьПлощадь ТРЦ «Планета» предполагают увеличить
  • Запрет электросамокатов на острове Татышев и проспекте Мира не касается частных владельцевЗапрет электросамокатов на острове Татышев и проспекте Мира не касается частных владельцев
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.