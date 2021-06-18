Систему подготовки летного персонала NordStar’а дополнят виртуальной реальностью

Обучающая платформа была разработана специально по заказу авиакомпании. Она позволит обучающимся отрабатывать навыки на виртуальной модели конкретного самолета.

Авиакомпания NordStar (входит в группу «Норникель») дополнила свою систему подготовки летного персонала VR-платформой. Об этом сообщили в пресс-службе головной компании.

Устройство разработано специалистами Tengo Interactive. В нем смоделирован реальный салон самолета Boeing 737-800 — именно такие суда эксплуатируются NordStar’ом.

Все детали салона — от ручек багажных полок до аварийно-спасательного оборудования — интерактивны и обладают свои действительным потенциалом. Это позволяет добиться максимальной достоверности (вплоть до звуков и визуальных эффектов) моделируемых нештатных ситуаций — например, разгерметизации салона или аварийной посадки», — рассказывают авиаторы.

Сейчас в системе присутствует четыре обучающих блока, но их число будет пополняться. К тому же к ним могут быть добавлены различные погодные условия и иные нюансы прохождения полета. В компании рассчитывают, что VR-платформа станет дополнительным этапом подготовки летного персонала и поможет сотрудникам авиакомпании лучше отрабатывать свои ключевые навыки.

Применение новых технологий (таких как VR) дает возможность авиакомпании, подходить к обучению персонала более технологично, а экипажу применить теоретические знания на практике в максимально приближенных к реальности условиях. Такие разработки должны применяться в авиации повсеместно. Это безусловно поможет обеспечивать должный уровень подготовки экипажей и сохранять уровень безопасность полетов на высоком уровне», — говорит глава Росавиации Александр Нерадько.

Помимо стационарной платформы, развернутой на базе высокопроизводительных компьютеров с соответствующей периферией, летчики и бортпроводники NordStar’а получат доступ и к ее мобильной версии, которая позволит «отрабатывать» обучающие модули на смартфоне или планшете.

Интеграция виртуальной реальности в авиацию способна привести к стремительному прогрессу в сфере подготовки летного персонала. Именно поэтому мы первыми [из российских авиакомпаний] приняли решение внедрить сверхсовременную VR-платформу, в качестве элемента обучения наших сотрудников», — говорит генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.

Добавим, что новая VR-платформа станет частью уже существующей в NordStar’e системы обучения и повышения квалификации. Ее будут использовать на первоначальном этапе подготовки; при переучивании летчиков, летавших на других типах воздушных судов, на Boeing 737-800, а также при проведении ежегодной аварийно-спасательной подготовки летающих кадров.