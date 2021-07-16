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«Мили за прививку» — NordStar обновил программу лояльности

«Мили за прививку» — NordStar обновил программу лояльности
Иллюстрация: nordstar.ru

Вакцинированные пассажиры авикомпании теперь получат дополнительные преференции в программе «Летать легко!». Их можно использовать как обычные бонусные мили.

#НОВОСТИ
Авиакомпания NordStar (входит в группу «Норникель») подарит каждому своему пассажиру, прошедшему вакцинацию, 500 дополнительных миль на счет в программе лояльности «Летать легко». Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.
 
Новшество вступает в силу 15 июля 2021 года и будет действовать до его отмены. Желающему получить бонусные мили, нужно заполнить специальную форму на сайте авиакомпании и загрузить сертификат о вакцинации с Портала госуслуг, выданный после введения второй дозы препарата. После небольшой проверки бонус будет зачислен.
 
Использовать эти «Мили здоровья» можно также, как и обычные мили — для приобретения авиабилетов в любую точку, куда летает NordStar, или для повышения класса обслуживания.
 
Напомним, что в феврале 2021 года, в рамках форума гражданской авиации NAIS, NordStar получил первую премию в номинации «Лучшая авиакомпания: противостояние вызовам 2020», в том числе и за то, как перевозчик летал в пандемию, на каком уровне обеспечивал санитарную безопасность пассажиров и прочее.
Автор: Петр Савельев
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