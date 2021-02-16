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NordStar назвали лучшей авиакомпанией 2020 года

NordStar назвали лучшей авиакомпанией 2020 года
Иллюстрация: nstagram.com/nordstar__airlines

Награду вручали в рамках форума-выставки гражданской авиации NAIS, который проходил в Москве. Победителя определяли не эксперты, а собственно пассажиры.

#НОВОСТИ
Авиакомпания NordStar заняла первое мест в номинации «Лучшая авиакомпания: противостояние вызовам 2020» национальной премии Skyway Service Award. Награждение состоялось на днях в Мокве, в рамках выставки и форума гражданской авиации NAIS.
 
Основным критерием выбора победителя были результаты голосования пассажиров. Плюс к этому учитывалось: летала ли компания в пандемию, на каком уровне обеспечивалась санитарная безопасность пассажиров, качество предоставляемых услуг тем, чем полет отменился из-за карантинных ограничений.
 
NordStar назвали лучшей авиакомпанией 2020 года 1
 
Премия Skyway Service Award вручается ежегодно. Она проводится при поддержке Министерства транспорта России, Федерального агентства воздушного транспорта РФ, Администрация гражданских аэропортов и Ассоциации транспортной безопасности.
 
Напомним, что на той же выставке NAIS аэропорт Красноярск также был признан лучшим в подобной же номинации. Эксперты высоко оценили подход к обеспечению безопасности пассажиров и персонала, сохранение кадров и продолжение развития инфраструктуры порта.
Автор: Евгений Волошинский
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