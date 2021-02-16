NordStar назвали лучшей авиакомпанией 2020 года

Награду вручали в рамках форума-выставки гражданской авиации NAIS, который проходил в Москве. Победителя определяли не эксперты, а собственно пассажиры.

Авиакомпания NordStar заняла первое мест в номинации «Лучшая авиакомпания: противостояние вызовам 2020» национальной премии Skyway Service Award. Награждение состоялось на днях в Мокве, в рамках выставки и форума гражданской авиации NAIS.

Основным критерием выбора победителя были результаты голосования пассажиров. Плюс к этому учитывалось: летала ли компания в пандемию, на каком уровне обеспечивалась санитарная безопасность пассажиров, качество предоставляемых услуг тем, чем полет отменился из-за карантинных ограничений.

Премия Skyway Service Award вручается ежегодно. Она проводится при поддержке Министерства транспорта России, Федерального агентства воздушного транспорта РФ, Администрация гражданских аэропортов и Ассоциации транспортной безопасности.