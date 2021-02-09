Аэропорт Красноярск выиграл национальную авиапремию России

Церемония награждения национальной премии «Воздушные ворота России» прошла в Москве 9 февраля. Красноярский аэропорт признан победителем в номинации «Лучший аэропорт: противостояние вызовам 2020».

9 февраля в России отмечается День работников авиационной промышленности, к нему традиционно приурочена Национальная выставка аэропортовой инфраструктуры и гражданской авиации NAIS. Премия «Воздушные ворота России», которая оценивает годовые итоги работы аэропортов страны, вручалась в восьмой раз. Обычно основные номинации премии – лучший аэропорт и лучший «малый» аэропорт – делятся на категории в зависимости от статуса (внутренний или международный) и объема перевозок. Но в 2020 году такая классификация не применялась. В связи с пандемией жюри оценивало обеспечение требований безопасности для пассажиров и персонала, сохранение трудовых коллективов, продолжение реализации инфраструктурных проектов.