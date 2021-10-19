На Таймыре экстренно сел вертолёт МИ-8

Воздушное судно следовало по маршруту Носок — Караул — Дудинка. По предварительной версии, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность.

Экипаж принял решение об экстренной посадке из-за того, что на борту суда сработал сигнал о пожаре в двигателе.

Предварительно установлено, что 19 октября 2021 года около 13 часов 30 минут местного времени вертолет Ми-8 осуществил вынужденную посадку в районе 220 км от г. Норильска Красноярского края из-за срабатывания сигнализации. Вертолет приземлился благополучно", - сообщает следственного управление СК на транспорте.

Отметим, на борту судна находились 11 человек. Никто не пострадал.

Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента.

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